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Алексей Шафоростов
HafrosDrive
HafrosDrive
32 года
Украина
/
Мелитополь
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Марина
ivandamari
37 лет
Россия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
82 отзыва
(-1)
$300
7 баллов
8 лет назад
Разработать приложение для Android (доставка еды)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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