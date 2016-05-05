HafrosDrive

Алексей Шафоростов HafrosDrive

 
32 годаУкраина/Мелитополь
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
$300
7 баллов
8 лет назад
Разработать приложение для Android (доставка еды)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!