Hanna0808

Ганна Hanna0808

 
33 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Ганна

Привіт!

Мене звати Ганна!

Освіта:

  • Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17

    • З поглибленним вивчанням англійської мови, Срібна медаль, 2008 рік

  • Харківська Державна Академія Культури

    • Спеціальність: Кіно-, Теле-мистецтво, Телерепортер, 2013 рік

    • Диплом з відзнакою

Досвід роботи:

  1. Менеджер по роботі з клієнтами, модель

    • FreedomFoto, червень 2012 - серпень 2013

    • 1 рік 3 місяці

    • Організація фотопроектів

  2. Спортивний аніматор

    • Gloria Hotels & Resorts, квітень 2013 - січень 2015

    • 1 рік 9 місяців

    • Анімаційна робота в готелях мережі

    • Спортивні заходи

  3. Перекладач у шлюбній агенції

    • Березень 2015 - січень 2020

    • 4 роки 10 місяців


  4. Культурорганізатор та ведуча сайту

    • Центр дитячої та юнацької творчості

    • Культурорганізатор, відповідаю за організацію та проведення культурних подій (онлайн) для дітей та молоді. Також веду веб-сайт центру, де публікую інформацію про події, проекти та творчі досягнення учасників.

Особисті кваліфікації та сертифікати:

  • Диплом масажиста

    • The Vesnina Group, Харків, Україна

  • Диплом від FITNESS FACTORY

    • Харків, Україна

    • Pilates I, II рівень

    • Pilates мале обладнання

    • Stretching

Додаткова інформація:

  • Практика на Харківській Державній Радіостанції

    • Музичні програми, прямий етер

Ключові навички:

  • Мови: Українська (рідна), Російська (вільно),  Англійська (Upper-Intermediate)

  • Організаційні навички

  • Комунікабельність

  • Робота в команді

  • Поставлена мова

  • Креативність

  • Вміння писати вірші

Мета: Шукаю можливість використовувати свої навички та досвід у сфері, де можна поєднати творчість та професійний розвиток.