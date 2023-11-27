Привіт!
Мене звати Ганна!
Освіта:
Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17
З поглибленним вивчанням англійської мови, Срібна медаль, 2008 рік
Харківська Державна Академія Культури
Спеціальність: Кіно-, Теле-мистецтво, Телерепортер, 2013 рік
Диплом з відзнакою
Досвід роботи:
Менеджер по роботі з клієнтами, модель
FreedomFoto, червень 2012 - серпень 2013
1 рік 3 місяці
Організація фотопроектів
Спортивний аніматор
Gloria Hotels & Resorts, квітень 2013 - січень 2015
1 рік 9 місяців
Анімаційна робота в готелях мережі
Спортивні заходи
Перекладач у шлюбній агенції
Березень 2015 - січень 2020
4 роки 10 місяців
Культурорганізатор та ведуча сайту
Центр дитячої та юнацької творчості
Культурорганізатор, відповідаю за організацію та проведення культурних подій (онлайн) для дітей та молоді. Також веду веб-сайт центру, де публікую інформацію про події, проекти та творчі досягнення учасників.
Особисті кваліфікації та сертифікати:
Диплом масажиста
The Vesnina Group, Харків, Україна
Диплом від FITNESS FACTORY
Харків, Україна
Pilates I, II рівень
Pilates мале обладнання
Stretching
Додаткова інформація:
Практика на Харківській Державній Радіостанції
Музичні програми, прямий етер
Ключові навички:
Мови: Українська (рідна), Російська (вільно), Англійська (Upper-Intermediate)
Організаційні навички
Комунікабельність
Робота в команді
Поставлена мова
Креативність
Вміння писати вірші
Мета: Шукаю можливість використовувати свої навички та досвід у сфері, де можна поєднати творчість та професійний розвиток.
Портфолио
- Вірші про війну1 просмотр
- Екологізація освітнього процесу1 просмотр
- Презентація про досягнення Центру творчостінет просмотров