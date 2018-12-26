Hard_worker2019

Выполню работу быстро и качественно! Обращайтесь!

Юрист-психолог в декрете. Оконченное высшее образование (УрГЮУ очно). Работаю с любыми гуманитарными текстами, художественной литературой, процессуальными документами. Наберу для Вас текст по скану, фото или рукописи. Откорректирую статью, книгу, монографию, дипломную работу или реферат (по юриспруденции или психологии). Возможно редактирование исковых заявлений, обращений в ФАС и прокуратуру. Произведу транскрибацию с аудио и видео носителей. Могу переписать конспект вручную с бумажного, аудио или видео носителя. В общем, обращайтесь! Рада помочь!