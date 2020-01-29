Данила Хашимото HashimotoKHashimotoK
22 годаРоссия/Благовещенск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Озвучу ваш видеоролик на YouTube и прочее!
Являюсь новичком в сфере озвучивания и активно работаю над развитием голоса с педагогом.
Озвучу различные новостные, юмористические и познавательные ролики, а также ролики на игровую и музыкальную тематику. (И многое другое!)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Озвучка видеороликов и прочего172 просмотра
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
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