Озвучу ваш видеоролик на YouTube и прочее!

Являюсь новичком в сфере озвучивания и активно работаю над развитием голоса с педагогом.

Озвучу различные новостные, юмористические и познавательные ролики, а также ролики на игровую и музыкальную тематику. (И многое другое!)