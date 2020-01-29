HashimotoK

Данила Хашимото HashimotoK

 
22 годаРоссия/Благовещенск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Озвучу ваш видеоролик на YouTube и прочее!

Являюсь новичком в сфере озвучивания и активно работаю над развитием голоса с педагогом. 

Озвучу различные новостные, юмористические и познавательные ролики, а также ролики на игровую и музыкальную тематику. (И многое другое!)

Портфолио
Озвучивание
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$1/час
от $1от 1 часа
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