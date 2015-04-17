Работа с текстом, верстка, наполнение

Работа с текстом:

Редактура и корректура

Набор текста

Написание комментариев и отзывов на сайтах и форумах

Написание коротких информативных статей на заданную тему

Дополнительно:

Распознавание аудио, видео и сканов

Возможна книжная верстка

Наполнение контентом интернет-магазинов

О себе:

Учусь в Северо-Западном институте печати СПГУТД на кафедре книгоиздания и книжной торговли, где в настоящее время занимаюсь версткой и редактированием текста. Дополнительно имеется опыт работы с графическими редакторами (Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, SAI), языком разметки html, базовыми текстовыми редакторами.

Опыт работы: 2 года.