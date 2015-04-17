Hask13

Анастасия Hask13

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Работа с текстом, верстка, наполнение

Работа с текстом:

  • Редактура и корректура
  • Набор текста
  • Написание комментариев и отзывов на сайтах и форумах
  • Написание коротких информативных статей на заданную тему
Дополнительно:

  • Распознавание аудио, видео и сканов
  • Возможна книжная верстка
  • Наполнение контентом интернет-магазинов
О себе:

Учусь в Северо-Западном институте печати СПГУТД на кафедре книгоиздания и книжной торговли, где в настоящее время занимаюсь версткой и редактированием текста. Дополнительно имеется опыт работы с графическими редакторами (Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, SAI), языком разметки html, базовыми текстовыми редакторами.

Опыт работы: 2 года.