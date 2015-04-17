Работа с текстом, верстка, наполнение
Работа с текстом:
- Редактура и корректура
- Набор текста
- Написание комментариев и отзывов на сайтах и форумах
- Написание коротких информативных статей на заданную тему
- Распознавание аудио, видео и сканов
- Возможна книжная верстка
- Наполнение контентом интернет-магазинов
Учусь в Северо-Западном институте печати СПГУТД на кафедре книгоиздания и книжной торговли, где в настоящее время занимаюсь версткой и редактированием текста. Дополнительно имеется опыт работы с графическими редакторами (Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, SAI), языком разметки html, базовыми текстовыми редакторами.
Опыт работы: 2 года.
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