Ищу работу

Резюме от 14.10.2020

Деордица Дмитрий Николаевич

Возраст: 32 года

Дата рождения: 5 июля 1988г.

Город: пос. Мироновский (Бахмутский район)

Опыт работы

Артемовское УГГ (мастер ГРП и сетей) – 1 год

Артемовское УГГ (диспетчер Светлодарского участка) – 4 года

ООО ТД «Апекс – Пак» (Специалист отдела рекламы) -1 год

ФЛП Горшунов Д.В. (кассир Новая Почта) – 1 год и 2 месяца

Последнее место работы Новая почта: принят кассиром, но работал так же на выдаче посылок, загрузке и выгрузке товара.

Образование – высшее.

Донецкий Университет Экономики и Права (г. Бахмут)

Навыки работы

- Уверенный пользователь ПК

- Знание Украинского и Русского языков

- Общительность

- Коммуникабельность

- Целеустремленность

- Уверенный пользователь программы Adobe Premier Pro

- Уверенный пользователь программы Adobe Audition

- Уверенный пользователь Microsoft Office

Рекомендации

Малюк Ирина Николаевна – 066-935-3115 (старший кассир Новой Почты)

Винокуров Владислав Иванович – 050-347-77-41

(начальник Светлодарского участка Артемовского УГГ. Начальник участка ГРП и сети)

Дополнительная информация

Я веселый и простой молодой человек, который хочет найти не просто «работу», а место и окружение людей, с кторыми приятно работать и с которыми хочется реализовывать свои мечты и развиваться!

Готов учиться и соответствовать всем модным тенденциям.

К работе отношусь ответственно, даже слишком:)

Абсолютно не конфликтный и добрый сердцем человек.

Работу ищу только УДАЛЕННУЮ, так как возможности выезда в другой город у меня нет.