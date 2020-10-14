Резюме от 14.10.2020
Деордица Дмитрий Николаевич
Возраст: 32 года
Дата рождения: 5 июля 1988г.
Город: пос. Мироновский (Бахмутский район)
Опыт работы
Артемовское УГГ (мастер ГРП и сетей) – 1 год
Артемовское УГГ (диспетчер Светлодарского участка) – 4 года
ООО ТД «Апекс – Пак» (Специалист отдела рекламы) -1 год
ФЛП Горшунов Д.В. (кассир Новая Почта) – 1 год и 2 месяца
Последнее место работы Новая почта: принят кассиром, но работал так же на выдаче посылок, загрузке и выгрузке товара.
Образование – высшее.
Донецкий Университет Экономики и Права (г. Бахмут)
Навыки работы
- Уверенный пользователь ПК
- Знание Украинского и Русского языков
- Общительность
- Коммуникабельность
- Целеустремленность
- Уверенный пользователь программы Adobe Premier Pro
- Уверенный пользователь программы Adobe Audition
- Уверенный пользователь Microsoft Office
Рекомендации
Малюк Ирина Николаевна – 066-935-3115 (старший кассир Новой Почты)
Винокуров Владислав Иванович – 050-347-77-41
(начальник Светлодарского участка Артемовского УГГ. Начальник участка ГРП и сети)
Дополнительная информация
Я веселый и простой молодой человек, который хочет найти не просто «работу», а место и окружение людей, с кторыми приятно работать и с которыми хочется реализовывать свои мечты и развиваться!
Готов учиться и соответствовать всем модным тенденциям.
К работе отношусь ответственно, даже слишком:)
Абсолютно не конфликтный и добрый сердцем человек.
Работу ищу только УДАЛЕННУЮ, так как возможности выезда в другой город у меня нет.