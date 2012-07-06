Авторский копирайт, ручной рерайт, нейминг,брэндинг - опыт, качество, сроки

Я лично и коллектив Head Made inc. (немногочисленная, но сплоченная команда разнопрофильных специалистов) предлагаем Вам свои услуги в сфере создания текстов различной направленности:

- Авторские статьи любого стиля и тематики. От художественной (в коллективе имеются реально печатающиеся авторы, участники литературных конкурсов) до узкопрофильной (специалисты в сфере филологии, литературы, медицины, психологии, кино-музыкально-игровой индустрии, рекламы, PR, экономики)

- Ручной рерайт (русский, английский, украинский). Здесь мы гарантируем не просто читабельность текста, а изменение исходного текста в зависимости от поставленной задачи.

- Создание текстов рекламной направленности: презентации, рецензии, слоганы, нейминг, текстовое и идейное наполнение печатной продукции (буклеты, флаеры, борды), разработка промо-акций, рекламных концепций. За это возьмутся копирайтеры имеющие опыт работы более трех лет в РА полного цикла.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО СОТРУДНИЧАТЬ С НАМИ:

1.Вы получаете текст соответствующий Вашим запросам, написанный компетентным автором, точно в срок, оптимизированный под поисковую систему, проверенный на уникальность.

2.Мы предлогам рыночные цены (РЕРАЙТ 0.8$, КОПИРАЙТ от 1.3$ за 1000 ЗНАКОВ без пробелов). Оплата в удобной для Вас форме (Webmoney-приветствуется).

3.Мы настроены на длительное сотрудничество, но внимательно подходим к каждому заказу. Качество – наш слоган, девиз, наше кредо, наш стиль и наша традиция. Сотрудничая с нами, Вы приобретаете надежных внештатных сотрудников!