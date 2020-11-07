Графический дизайнер
Я графический дизайнер трёхлетним опытом работы в разных областях. На этом ресурсе недавно. До этого работал на других площадках.
Многостраничная верстка
Презентации
Логотипы
Фирменные стили
Полиграфия
Дизайн сайтов и интерфейсов
Всё это - лишь часть того, с чем я могу работать.
Портфолио по ссылке - https://yadi.sk/d/yseMDeMjkCgbyw
Всегда открыт и рад сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип для марки одежды117 просмотров
- Логотип для цветочной лавки121 просмотр
- Логотип для издательства151 просмотр
- Фирменный стиль магазина Елисейский122 просмотра
- Айдентика музыкального фестиваля "Поток"89 просмотров
- Логотип для хостела98 просмотров
- Хайп-донер121 просмотр
- Сайт для коворкинга69 просмотров
- World Yo-Yo Contest90 просмотров