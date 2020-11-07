Графический дизайнер

Я графический дизайнер трёхлетним опытом работы в разных областях. На этом ресурсе недавно. До этого работал на других площадках.

Многостраничная верстка

Презентации

Логотипы

Фирменные стили

Полиграфия

Дизайн сайтов и интерфейсов

Всё это - лишь часть того, с чем я могу работать.

Портфолио по ссылке - https://yadi.sk/d/yseMDeMjkCgbyw

Всегда открыт и рад сотрудничеству!