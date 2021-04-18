Heldig13

Рубен Heldig13

 
36 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
SMM, Таргетинг в Инстаграм и Яндекс Директ, введение профилей, визуал

Занимаемся разными видами услуг.

1) SMM продвижение и ведение:

- Анализ профиля

- Анализ целевой аудитории

- Анализ конкурентов

- Оформление шапки профиля (УТП, аватар) несколько вариантов

- Визуал профиля

- Обработка фотографий

- Рубрикатор постов + контент-план

- Написание постов

- Статистика полный отчет по профилю

2) Таргетированная реклама в Инстаграм и Яндекс директ

- Анализ конкурентов

- Подготовка профиля или сайта для рекламы

- Подбор целевой аудитории

- Создание макетов для рекламы

- Создание продающих заголовков и текстов

- Ведение рекламной компании

- Работа со статистикой для улучшения результата