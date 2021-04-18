SMM, Таргетинг в Инстаграм и Яндекс Директ, введение профилей, визуал
Занимаемся разными видами услуг.
1) SMM продвижение и ведение:
- Анализ профиля
- Анализ целевой аудитории
- Анализ конкурентов
- Оформление шапки профиля (УТП, аватар) несколько вариантов
- Визуал профиля
- Обработка фотографий
- Рубрикатор постов + контент-план
- Написание постов
- Статистика полный отчет по профилю
2) Таргетированная реклама в Инстаграм и Яндекс директ
- Анализ конкурентов
- Подготовка профиля или сайта для рекламы
- Подбор целевой аудитории
- Создание макетов для рекламы
- Создание продающих заголовков и текстов
- Ведение рекламной компании
- Работа со статистикой для улучшения результата
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