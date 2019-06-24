Дизайн интерьеров

Привет! Меня зовут Алена

я – профессиональный дизайнер интерьера , опыт работы 8 лет.

Образование - художественная школа и

кафедра дизайна в техническом университете.

Моя профессия – моё

призвание и вдохновение. Каждый проект - это красивая история. Я

занимаюсь разработкой интерьеров любой сложности, При заказе проекта

клиент получит реалистичную визуализацию и пакет чертежей. документации

по дизайн-проекту с подбором отделочных материалов, сантехники,

освещения, мебели и аксессуаров. Мой авторский дизайн сделает вашу

квартиру или дом неповторимыми .