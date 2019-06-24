Дизайн интерьеров
Привет! Меня зовут Алена
я – профессиональный дизайнер интерьера , опыт работы 8 лет.
Образование - художественная школа и
кафедра дизайна в техническом университете.
Моя профессия – моё
призвание и вдохновение. Каждый проект - это красивая история. Я
занимаюсь разработкой интерьеров любой сложности, При заказе проекта
клиент получит реалистичную визуализацию и пакет чертежей. документации
по дизайн-проекту с подбором отделочных материалов, сантехники,
освещения, мебели и аксессуаров. Мой авторский дизайн сделает вашу
квартиру или дом неповторимыми .
Портфолио
- Дизайн Спа центра489 просмотров
- Кабинет руководителя в классическом стиле2.3632 просмотра
- Кабинет руководителя в классическом стиле2.2599 просмотров
- Кабинет руководителя в классическом стиле2.11410 просмотров
- Кабинет руководителя в классическом стиле1.3752 просмотра
- Кабинет руководителя в классическом стиле1.2423 просмотра
- Интерер частного дома. Кухня студия 1.31979 просмотров
- Интерер частного дома. Кухня студия 1.1502 просмотра
- Гостиная с камином ракурс 2401 просмотр
- Гостиная с камином ракурс 1430 просмотров
- Спальня, кантри1049 просмотров
- Дизайн однокомнотной квартиры 42 м кв. кухня 22181 просмотр