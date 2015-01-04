HelenaBlack

Алена Дедова HelenaBlack

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

ФИО: Дедова Алена Дмитриевна

Email: [email protected],  Тел. 38093-68-79-448

Цель: соискание должности, получениежелаемой вакансии

Возраст: 22 года

Опыт работы:

2010 - 2013 ООО «Ecall» г. Чернигов  - специалист информационного отдела,

Обязанности:

·       Наполнение и ведение базы данныхабонентов

·       Проведение тренингов для сотрудников

·       Информационная консультация втелефонном режиме

·       Решение технических вопросов

·       Работа с жалобами и предложениямиабонентов

 

2013 - 2014 ООО «Кабельный оператор Основа» - специалистцентра обслуживания клиентов

Обязанности:

·       Оформление документов, заключениедоговоров

·       Прием и отправка деловойкорреспонденции

·       Помощь в решении технических и фин.Вопросов

·       Размещение контента на сайте компании

·       Прием жалоб и их обработка

·       Перевод на украинский язык деловой иофициальной документации

·       Составление актов

Образование:

2010-2013 «Черниговский кооперативный техникум»,специальность – правознавство

2010-2012 «Черниговский кооперативный техникум»,специальность – оператор компьютерного набора

С 2013 «Черниговский институт бизнеса и права им. Ю. Бугая»,специальность – юрист

Профессиональные навыки и знания:

·        Знание основ делопроизводства

·        Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet

·        Грамотная устная и письменная речь

·        Знание русского и украинского языков

Прочее: ·        Коммуникабельность,ответственность, стрессоустойчивость

·        Исполнительность,пунктуальность

·        Стремление к развитиюи профессиональному росту