HelenaBlack

ФИО: Дедова Алена Дмитриевна
Email: [email protected], Тел. 38093-68-79-448
Цель: соискание должности, получениежелаемой вакансии
Возраст: 22 года
Опыт работы:
2010 - 2013 ООО «Ecall» г. Чернигов - специалист информационного отдела,
Обязанности:
· Наполнение и ведение базы данныхабонентов
· Проведение тренингов для сотрудников
· Информационная консультация втелефонном режиме
· Решение технических вопросов
· Работа с жалобами и предложениямиабонентов
2013 - 2014 ООО «Кабельный оператор Основа» - специалистцентра обслуживания клиентов
Обязанности:
· Оформление документов, заключениедоговоров
· Прием и отправка деловойкорреспонденции
· Помощь в решении технических и фин.Вопросов
· Размещение контента на сайте компании
· Прием жалоб и их обработка
· Перевод на украинский язык деловой иофициальной документации
· Составление актов
Образование:
2010-2013 «Черниговский кооперативный техникум»,специальность – правознавство
2010-2012 «Черниговский кооперативный техникум»,специальность – оператор компьютерного набора
С 2013 «Черниговский институт бизнеса и права им. Ю. Бугая»,специальность – юрист
Профессиональные навыки и знания:
· Знание основ делопроизводства
· Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet
· Грамотная устная и письменная речь
· Знание русского и украинского языков
Прочее: · Коммуникабельность,ответственность, стрессоустойчивость
· Исполнительность,пунктуальность
· Стремление к развитиюи профессиональному росту