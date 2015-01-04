HelenaBlack

ФИО: Дедова Алена Дмитриевна

Email: [email protected], Тел. 38093-68-79-448

Цель: соискание должности, получениежелаемой вакансии

Возраст: 22 года

Опыт работы:

2010 - 2013 ООО «Ecall» г. Чернигов - специалист информационного отдела,

Обязанности:

· Наполнение и ведение базы данныхабонентов

· Проведение тренингов для сотрудников

· Информационная консультация втелефонном режиме

· Решение технических вопросов

· Работа с жалобами и предложениямиабонентов

2013 - 2014 ООО «Кабельный оператор Основа» - специалистцентра обслуживания клиентов

Обязанности:

· Оформление документов, заключениедоговоров

· Прием и отправка деловойкорреспонденции

· Помощь в решении технических и фин.Вопросов

· Размещение контента на сайте компании

· Прием жалоб и их обработка

· Перевод на украинский язык деловой иофициальной документации

· Составление актов

Образование:

2010-2013 «Черниговский кооперативный техникум»,специальность – правознавство

2010-2012 «Черниговский кооперативный техникум»,специальность – оператор компьютерного набора

С 2013 «Черниговский институт бизнеса и права им. Ю. Бугая»,специальность – юрист

Профессиональные навыки и знания:

· Знание основ делопроизводства

· Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet

· Грамотная устная и письменная речь

· Знание русского и украинского языков

Прочее: · Коммуникабельность,ответственность, стрессоустойчивость

· Исполнительность,пунктуальность

· Стремление к развитиюи профессиональному росту