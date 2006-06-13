Группа разработчиков (г. Воронеж) предлагает услуги по созданию и реинжинирингу (доработке)

программного обеспечения на условиях аутсорсинга. Наша команда располагает опытом:

- Проектирования программного обеспечения;

- Интеграция и миграция программных систем

- Тестирования;

- Внедрения и сопровождение программного обеспечения.

По направлениям:

- Розничная торговля, поддержка программ лояльности, дисконтных систем;

- Рекламные агентства полного цикла, наружная реклама;

- Фотобизнес, обслуживание сети фотомагазинов;

- Специализированные CRM-системы;

- Сетевые решения (в том числе для территориально распределённых информационных систем);

- ПО управленческого учёта на производстве;

- Аналитические системы и системы с использованием Data-Mining;

- ПО визуализации ГИС-объектов;

- ПО моделирования кинематических систем;

- Реализация протоколов обмена со специализированными устройствами ввода/ вывода;

- Отладка программ (Soft Ice, IDA);

- Системы управления документацией.

Основным преимуществом услуг нашей группы является относительно низкая – в сравнении с аналогичными показателями в г. Москва - себестоимость разработок: уровень оплаты труда программистов в Воронеже ниже в 3-5 раз в зависимости от специфики деятельности.

Взаимодействие с заказчиками строится по схеме:

а) постановка задач и целей;

б) серия консультаций;

в) удалённая разработка на основе оговоренного плана работ.

В состав нашей команды входят:

- системный аналитик

- программисты различной специализации

- специалисты по внедрению

- тестеры

- разработчики документации

В ходе реализации проектов мы используем следующие технологии:

Языки разработки: C#, Visual Basic, C++, Delphi

Базы Данных: Microsoft SQL Server, Microsoft Access, mySQL, Borland InterBase

Среды разработки: Microsoft VS.NET, KDevelop, Borland Delphi

Технологии WEB: HTML/DHTML, XML/XSL, Flash, JavaScript, PHP, ASP, ASP.NET

Прочие технологии: OLAP, 1C 7.7/8.0, ArcGIS