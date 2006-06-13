Группа разработчиков (г. Воронеж) предлагает услуги по созданию и реинжинирингу (доработке)
программного обеспечения на условиях аутсорсинга. Наша команда располагает опытом:
- Проектирования программного обеспечения;
- Интеграция и миграция программных систем
- Тестирования;
- Внедрения и сопровождение программного обеспечения.
По направлениям:
- Розничная торговля, поддержка программ лояльности, дисконтных систем;
- Рекламные агентства полного цикла, наружная реклама;
- Фотобизнес, обслуживание сети фотомагазинов;
- Специализированные CRM-системы;
- Сетевые решения (в том числе для территориально распределённых информационных систем);
- ПО управленческого учёта на производстве;
- Аналитические системы и системы с использованием Data-Mining;
- ПО визуализации ГИС-объектов;
- ПО моделирования кинематических систем;
- Реализация протоколов обмена со специализированными устройствами ввода/ вывода;
- Отладка программ (Soft Ice, IDA);
- Системы управления документацией.
Основным преимуществом услуг нашей группы является относительно низкая – в сравнении с аналогичными показателями в г. Москва - себестоимость разработок: уровень оплаты труда программистов в Воронеже ниже в 3-5 раз в зависимости от специфики деятельности.
Взаимодействие с заказчиками строится по схеме:
а) постановка задач и целей;
б) серия консультаций;
в) удалённая разработка на основе оговоренного плана работ.
В состав нашей команды входят:
- системный аналитик
- программисты различной специализации
- специалисты по внедрению
- тестеры
- разработчики документации
В ходе реализации проектов мы используем следующие технологии:
Языки разработки: C#, Visual Basic, C++, Delphi
Базы Данных: Microsoft SQL Server, Microsoft Access, mySQL, Borland InterBase
Среды разработки: Microsoft VS.NET, KDevelop, Borland Delphi
Технологии WEB: HTML/DHTML, XML/XSL, Flash, JavaScript, PHP, ASP, ASP.NET
Прочие технологии: OLAP, 1C 7.7/8.0, ArcGIS