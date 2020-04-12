Привет, я Виталия, контент- маркетолог, который умеет писать тексты.♀
Помогу создать вкусную, продающую упаковку для вашего бизнеса
⏰Буду работать во благо сохранения вашего драгоценного времени
Дам четкий план действий, чтобы очередь из покупателей росла в геометрической прогрессии
Готова погружаться в проект всерьез, но не на долго, чтобы сдать его вовремя в самом лучшем виде
✔Разработка ЦА, сегментирование
Поможет закрывать боли, сомнения потенциальных покупателей и указывать на выгоды вашего предложения
✔Разработка продуктовой линейки
Грамотно разработанная воронка продаж, площадки продаж в разы увеличивают доходность.
✔Проработка личного бренда
Существенно повышает уровень доверия и авторитет.
✔Анализ конкурентов
Полный анализ профилей, продуктовой корзины конкурентов, рекомендации по внедрению.
✔Анализ профиля и практические рекомендации
Подробные рекомендации по шапке профиля, видам постов и их распределению, сторителлингу, закрытию болей, возражений, личному бренду.
✔Составление контент-плана с подробным описанием постов 1 месяц
Четкий план действий на каждый день. Существенно увеличивает конверсию, доходность.
✔Разработка контент-стратегии под ключ
Доскональная проработка всех параметров для создания контента на 6 месяцев.
✔Разработка контент-стратегии под запуск
✔Копирайтинг
Все виды постов ( продающие, мотивационные, информационные, картина будущего, развлекательные, закрытие возражений)
+ полезные бонусы при выполнении любого вида работы.
Ссылку на портфолио и расценки отправлю в личной переписке
Пишите, готова к плодотворному сотрудничеству!🤝
E-mail: [email protected]
Whats App: 89991713186
Instagram: https://www.instagram.com/viktoriiavitalev/
Мой сайт: http://contentviktoria.tilda.ws/
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