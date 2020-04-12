Качественная проработка вашего бизнеса.

Привет, я Виталия, контент- маркетолог, который умеет писать тексты.‍♀

Помогу создать вкусную, продающую упаковку для вашего бизнеса

⏰Буду работать во благо сохранения вашего драгоценного времени

Дам четкий план действий, чтобы очередь из покупателей росла в геометрической прогрессии

‍Готова погружаться в проект всерьез, но не на долго, чтобы сдать его вовремя в самом лучшем виде

✔Разработка ЦА, сегментирование

Поможет закрывать боли, сомнения потенциальных покупателей и указывать на выгоды вашего предложения

✔Разработка продуктовой линейки

Грамотно разработанная воронка продаж, площадки продаж в разы увеличивают доходность.

✔Проработка личного бренда

Существенно повышает уровень доверия и авторитет.

✔Анализ конкурентов

Полный анализ профилей, продуктовой корзины конкурентов, рекомендации по внедрению.

✔Анализ профиля и практические рекомендации

Подробные рекомендации по шапке профиля, видам постов и их распределению, сторителлингу, закрытию болей, возражений, личному бренду.

✔Составление контент-плана с подробным описанием постов 1 месяц

Четкий план действий на каждый день. Существенно увеличивает конверсию, доходность.

✔Разработка контент-стратегии под ключ

Доскональная проработка всех параметров для создания контента на 6 месяцев.

✔Разработка контент-стратегии под запуск

✔Копирайтинг

Все виды постов ( продающие, мотивационные, информационные, картина будущего, развлекательные, закрытие возражений)

+ полезные бонусы при выполнении любого вида работы.

Ссылку на портфолио и расценки отправлю в личной переписке

Пишите, готова к плодотворному сотрудничеству!🤝

E-mail: [email protected]

Whats App: 89991713186

Instagram: https://www.instagram.com/viktoriiavitalev/

Мой сайт: http://contentviktoria.tilda.ws/