Выполнение курсовых, дипломных, научных статей и т.д.

Освіта:

1994 – 2004 - Загальноосвітняшкола № 90 м. Запоріжжя;

2004 – 2007– КПУ, економічний факультет, спеціальність«Банківська справа», бакалавр;

2007-2008 - економічний факультет, спеціальність«Банківська справа», магистр;

2009-2012 – аспірантура у Класичному приватному університетіза спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами

економічної діяльності)»;

2012 – захисткандидатської дисертації та отримання наукового ступеня кандидат економічних

наук;

2012-2014 – КПУ, Інститут економіки, спеціальність«Оподаткування», магістр.

Вчений ступінь

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видамиекономічної діяльності)»

Досвід роботи:

29.06.2005- 29.08.2005 – економіст операційноговідділу ТВБВ № 2 в АБ «Металург», контролер вечірньої каси

з 2008 р. по 2010 р. – викладач кафедрифінансів і кредиту Класичного приватного університету

з 2010 р. по 2013р. –старший викладач кафедри фінансів і кредиту Класичного приватного університету

з 2013р. доцент кафедрифінансів і кредиту Класичного приватного університету

Дисципліни, які викладаю:

«Банківські операції», «Бюджетна система», «Грошіта кредит», «Місцеві фінанси», «Центральний банк і грошово-кредитна політика».

Кількістьнаукових публікацій

1 колективна монографія, 17статей (з них 16 у спеціалізованих виданнях), 8 тез, надрукованих у

збірниках науково-практичних конференцій.

Особисті якості: порядність, комунікабельність, цілеспрямованість, прагнення досамовдосконалення, відповідальність, доброзичливість, врівноваженість.