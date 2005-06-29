Освіта:
1994 – 2004 - Загальноосвітняшкола № 90 м. Запоріжжя;
2004 – 2007– КПУ, економічний факультет, спеціальність«Банківська справа», бакалавр;
2007-2008 - економічний факультет, спеціальність«Банківська справа», магистр;
2009-2012 – аспірантура у Класичному приватному університетіза спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)»;
2012 – захисткандидатської дисертації та отримання наукового ступеня кандидат економічних
наук;
2012-2014 – КПУ, Інститут економіки, спеціальність«Оподаткування», магістр.
Вчений ступінь
Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видамиекономічної діяльності)»
Досвід роботи:
29.06.2005- 29.08.2005 – економіст операційноговідділу ТВБВ № 2 в АБ «Металург», контролер вечірньої каси
з 2008 р. по 2010 р. – викладач кафедрифінансів і кредиту Класичного приватного університету
з 2010 р. по 2013р. –старший викладач кафедри фінансів і кредиту Класичного приватного університету
з 2013р. доцент кафедрифінансів і кредиту Класичного приватного університету
Дисципліни, які викладаю:
«Банківські операції», «Бюджетна система», «Грошіта кредит», «Місцеві фінанси», «Центральний банк і грошово-кредитна політика».
Кількістьнаукових публікацій
1 колективна монографія, 17статей (з них 16 у спеціалізованих виданнях), 8 тез, надрукованих у
збірниках науково-практичних конференцій.
Особисті якості: порядність, комунікабельність, цілеспрямованість, прагнення досамовдосконалення, відповідальність, доброзичливість, врівноваженість.