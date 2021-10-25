Композитор / Саунд Дизайнер (composer & sound designer)
Композитор / Саунд Дизайнер (composer & sound designer)
Любая музыка под ваш запрос!
Вы мне описываете что нужно, скидываете примеры (референсы), я от них отталкиваюсь и даю качественный быстрый результат! Выполняю как простые работы для фонового заполнения, так и для любой вашей атмосферы
Работаю с зарубежными лейблами, пишу музыку, играю концерты с авторской программой.
Уникальный звук с его проработкой
Тут можете прослушать примеры некоторых работ:
https://www.youtube.com/channel/UCWHe8fxOLfssujmAoFHSs6g
Пишите сразу в ТГ: @Belayevv
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Тема для игры или клипа20 просмотров
- Бегущий по Лезвию20 просмотров
- Энергон-919 просмотров
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга