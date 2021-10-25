Композитор / Саунд Дизайнер (composer & sound designer)

Композитор / Саунд Дизайнер (composer & sound designer)

Любая музыка под ваш запрос!

Вы мне описываете что нужно, скидываете примеры (референсы), я от них отталкиваюсь и даю качественный быстрый результат! Выполняю как простые работы для фонового заполнения, так и для любой вашей атмосферы

Работаю с зарубежными лейблами, пишу музыку, играю концерты с авторской программой.

Уникальный звук с его проработкой

Тут можете прослушать примеры некоторых работ:

https://www.youtube.com/channel/UCWHe8fxOLfssujmAoFHSs6g

Пишите сразу в ТГ: @Belayevv