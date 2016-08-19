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Егор
Hlop4ik
Hlop4ik
36 лет
Беларусь
/
Витебск
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
Работаю концепт-художником и 2d fx аниматором в компании. Опыт работы 2 года
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Окна
222 просмотра
Kvokka and bear
192 просмотра
Sketches
251 просмотр
Rat
201 просмотр
Art
651 просмотр
Match 3
217 просмотров
Game maps
231 просмотр
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