Мы молодая компания, работающая в сфере веб-разработки и интернет-маркетинга.
Одно из развивающихся направлений нашей компании - разработка и доработка сайтов.
Мы разрабатываем:
- лендинги и промо-сайты;
- сайты-визитки;
- интернет-каталоги и магазины;
- корпоративные сайты;
- информационные порталы;
- блоги и форумы.
- логотипы;
- баннеры;
- отдельные элементы сайта и фирменного стиля.
А также в нашу сферу деятельности входит :
- помогаем клиентам с покупкой хостингов и доменных имен;
- помогаем с продвижением сайтов:
- поисковая оптимизация;
- контекстная и баннерная реклама( Яндекс Директ, Googe AdWords) ;
- продвижение в социальных сетях (CMM).
Команда:
Front-end разработчик - 3 года опыта работы;
Back-end разработчик - 3 года опыта работы;
Дизайнер - 4 года опыта;
SEO-аналитик - 7 лет опыта;
SEO-копирайтер - 7 лет опыта;
Все специалисты штатные, никакого аутсорса.
Дополнительно бесплатно предоставляем сопутствующие услуги:
- начальная оптимизация сайта под поисковые системы;
- А/В-тестирование сайта;
- консультации на протяжении всего периода разработки.
Контакты:
телефон: +375(29)136-14-79 (Беларусь. г. Минск)
skype: hmarka.by
E-mail: [email protected]
С уважением, Hmarka!
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