Мы молодая компания, работающая в сфере веб-разработки и интернет-маркетинга.

Одно из развивающихся направлений нашей компании - разработка и доработка сайтов.

Мы разрабатываем:

- лендинги и промо-сайты;

- сайты-визитки;

- интернет-каталоги и магазины;

- корпоративные сайты;

- информационные порталы;

- блоги и форумы.

- логотипы;

- баннеры;

- отдельные элементы сайта и фирменного стиля.

А также в нашу сферу деятельности входит :

- помогаем клиентам с покупкой хостингов и доменных имен;

- помогаем с продвижением сайтов:

- поисковая оптимизация;

- контекстная и баннерная реклама( Яндекс Директ, Googe AdWords) ;

- продвижение в социальных сетях (CMM).

Команда:

Front-end разработчик - 3 года опыта работы;

Back-end разработчик - 3 года опыта работы;

Дизайнер - 4 года опыта;

SEO-аналитик - 7 лет опыта;

SEO-копирайтер - 7 лет опыта;

Все специалисты штатные, никакого аутсорса.

Дополнительно бесплатно предоставляем сопутствующие услуги:

- начальная оптимизация сайта под поисковые системы;

- А/В-тестирование сайта;

- консультации на протяжении всего периода разработки.

Контакты:

телефон: +375(29)136-14-79 (Беларусь. г. Минск)

skype: hmarka.by

E-mail: [email protected]

С уважением, Hmarka!