Здравствуйте, я здесь впервые!

Я впервые на этом сайте. О себе: я общительная, веселая, с кучей интересных идей. Могу и песню написать, и стихи. Играю на гитаре и пиано. Умею монтировать и обрабатывать видеоролики. На дому занимаюсь обучению английского языка. Работаю в офисе(моего города) в лагере "Зеленые дубки". Активно принимаю участия в концертах и организаций мероприятий. До этого у меня был опыт работы в сфере фриланса, но на другом сайте меня подставило 3 человека в роли предложений работы, я выполнила работу, но на меня отправили жалобу и больше заявки я не смогла принимать. На данный момент осваиваю настройку Яндекс.Директа. Есть собственный компьютер, сеть на телефоне, поэтому в любое время я могу работать. Надеюсь на хорошее сотрудничество!