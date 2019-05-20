Holly_Svi

Ольга Holly_Svi

 
41 годБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контент-администрирование, веб-дизайн. Доступные цены!

Привет!

Меня зовут Оля и я могу помочь Вам!

Мой профиль - веб-дизайн:

- баннеры

- лендинги

- оформление соц сетей

Обработка фото:

- цветокоррекция

- подготовка фото для интернет-магазина ( цвет/свет, обтравка, подгон размеров и т.д.)

Администрирование сайтов:

- наполнение товаром (поиск картинок, их обработка если нужно, заливка). Текст не пишу, только ваш либо заимствование.

Пишите! Цены Вас удивят ))

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Отзывы заказчиков
Evangeel
Евгений 
30 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)
$1
10 баллов
5 лет назад
Залить товары на сайт
Оля отлично справилась с задачей, хорошо и быстро заполняет товары на движке Opencart 3.0, как надо обработала фото, аккуратно заполнила описание, рекомендую и в дальнейшем буду обращаться повторно
Евгений – хороший, порядочный заказчик. Работать с Евгением очень понравилось. Приятный в общении, четко расписал ТЗ, отвечал на все мои вопросы. После того, как принял работу, заказ был тут же оплачен. Прекрасный заказчик!
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