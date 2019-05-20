Контент-администрирование, веб-дизайн. Доступные цены!
Привет!
Меня зовут Оля и я могу помочь Вам!
Мой профиль - веб-дизайн:
- баннеры
- лендинги
- оформление соц сетей
Обработка фото:
- цветокоррекция
- подготовка фото для интернет-магазина ( цвет/свет, обтравка, подгон размеров и т.д.)
Администрирование сайтов:
- наполнение товаром (поиск картинок, их обработка если нужно, заливка). Текст не пишу, только ваш либо заимствование.
Пишите! Цены Вас удивят ))
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Наполню Ваш магазин201 просмотр
- Рекламный баннер для магазина кукол LOL134 просмотра
- Обтравка фото121 просмотр
- Баннер для сайта очков126 просмотров
- Баннер-анонс141 просмотр
- Баннер-анонс для ресторана101 просмотр
- Дизайн подарочных сертификатов для салона красоты118 просмотров
- Баннер для Instagram101 просмотр
- Логотип для онлайн-магазина112 просмотров
- Презентация92 просмотра
- Баннер-анонс для ресторана95 просмотров
- Баннер для сайта очков98 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Оля отлично справилась с задачей, хорошо и быстро заполняет товары на движке Opencart 3.0, как надо обработала фото, аккуратно заполнила описание, рекомендую и в дальнейшем буду обращаться повторно
Ответный отзыв
Евгений – хороший, порядочный заказчик. Работать с Евгением очень понравилось. Приятный в общении, четко расписал ТЗ, отвечал на все мои вопросы. После того, как принял работу, заказ был тут же оплачен. Прекрасный заказчик!