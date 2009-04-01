Четко знаю что и как делается на собственном опыте «От идеи до воплащения»

Образование Дизайнер Среды и помышленных изделий.

Свыше 8 лет работал в ряде достаточно крупных Рекламных агентствах

полного цикла города Саратова.

Четко знаю что и как делается на собственном опыте

как говорится «От идеи, до воплащения»

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Работаю только по предоплате от 30% взависимости от проекта

работа без предоплаты возможна только с постоянными заказчиками,

либо при малом бюджете,

или безопасная сделка.