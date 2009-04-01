Четко знаю что и как делается на собственном опыте «От идеи до воплащения»
Образование Дизайнер Среды и помышленных изделий.
Свыше 8 лет работал в ряде достаточно крупных Рекламных агентствах
полного цикла города Саратова.
Четко знаю что и как делается на собственном опыте
как говорится «От идеи, до воплащения»
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Работаю только по предоплате от 30% взависимости от проекта
работа без предоплаты возможна только с постоянными заказчиками,
либо при малом бюджете,
или безопасная сделка.
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Портфолио
- Просто сундук369 просмотров
- Сонный рыцарь434 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
16 лет назад
Все хорошо, спасибо!
Ответный отзыв
Приятно было работать все четко и без провалочек