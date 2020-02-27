Оригинально озвучиваю ваши пожелания! #Многоголосие #Харизма #Качественный_контент.

Олхальд, всем привет. Меня зовут Зелимхан.

Я музыкант с 12-летним стажем. В прошлом участник нескольких рок-групп (вокал, гитара), организатор музыкальных фестивалей, участник рэп коллективов. Активно участвовал в художественной самодеятельности во время учебы, имею дипломы за призовые места на многих городских конкурсах.

На данный момент автор и исполнитель собственных песен, играю на гитаре, пишу музыку для короткометражек, создаю сольные аудио проекты, имею опыт в озвучке маленьких аудиокниг.

Моей отличительной чертой является навык многоголосия. Могу озвучивать нескольких персонажей из мультфильма, ролика. Голос орка, чернокнижника, старика, гнома, паладина, мага - все это в моем арсенале.

С удовольствием применю свои навыки в работе с вами.

Слушайте демо.

Хорошего настроения.