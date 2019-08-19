IRINABUKINA

Пишу быстро и грамотно. Уникальность 100%. Люблю творческие задания.

Добрый день! Я - начинающий копирайтер и рерайтер. С удовольствием пишу творческие тексты. Работаю быстро. Пишу грамотно. Уникальность 100% Большой опыт педагогической деятельности. Педагогическое образование и большой опыт работы позволят мне качественно и компетентно написать любой текст в данной области. 10 лет наполняла школьный сайт, сотрудничала с СМИ. Спектр интересов очень широк. Приоритетные темы - образование, психология, женственность, воспитание и развитие детей любого возраста, здоровый образ жизни, сад-огород, цветоводство, праздники и путешествия. Буду рада помочь вам в написании самых разнообразных текстов.