IRQ_13

Ирина IRQ_13

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Штатнова Ирина Васильевна

Гражданство: Казахстан

E-mail: [email protected]  

skype: ya__iren

Желаемая должность

Контент-менеджер

Информационные технологии, интернет, телеком

  • Контент
  • Интернет
Занятость: полная занятость, частичная занятость

График работы: полный день, удаленная работа

Образование

Бакалавр

Алматинская Академия Экономики и Статистики

Факультет: "Экономики и делового администрирования"

Специальность "Финансы", Бакалавр

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания

Казахский — базовые знания

Опыт работы

Январь 2014 —декабрь 2015

Разные проекты на удаленной основе

  Россия 

Должность: Контент-менеджер

Участвую в небольших проектах, на удаленной основе по контенту, а также обработке фотографий. 

Последний проект - наполнение сайта http://moniteur.ru/ статьями.

Апрель 2012 —октябрь 2014

Bureau1985 - Алматы, bureau1985.com/site/ru/

Должность: Контент-менеджер

Обязанности:

  • HTML верстка;
  • Размещение на сайте информации: текст, изображения и др;
  • Поиск и обработка текстовой информации в интернете;
  • Написание небольших статей;
  • Поиск, обработка и размещение на сайте изображений;
  • Обновление информации, отслеживание ее актуальности;
  • Выкладка контента на хостинг и работа с ftp.
  • Верстка e-mail рассылок.
Ноябрь 2010 —октябрь 20144 года

«Banu Babayeva: Russian and European Fine Art» Алматы, www.banubabayeva.com

Должность: Контент-менеджер

Основные обязанности:

  • Обновление информации, отслеживание ее актуальности;
  • Размещение на сайте информации о картинах,художниках и проектах;
  • Редактирование и размещение на сайте иллюстраций;
  • Подготовка текста в HTML;
  • Выкладка контента на хостинг.
  • Работа с ftp.

Ключевые навыки

  • Joomla CMS
  • Грамотность
  • Обработка изображений
  • Поиск информации в интернет
  • Администрирование сайтов
  • Наполнение контентом
  • Верстка
  • Высокая скорость печати
  • HTML
  • Adobe Photoshop
  • CSS
  • Грамотная речь
  • Продвинутый пользователь ПК

Обо мне

Свободно владею персональным компьютером;

Windows XP - Windows 10, Пакет MS Office, скоропечатание, почта, интернет. 

Знание HTML - отличные знания, CSS - базовые знания;

Знание CMS Joomla (более 5 лет)

Навыки работы в программах Adobe Photoshop (более 5 лет), Paint.NET, CorelDRAW;

Качественный поиск и обработка информации в интернете. 

Грамотный русский письменный, разговорный и литературный язык;

Хорошая обучаемость;

Желание расти и развиваться;