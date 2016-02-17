Штатнова Ирина Васильевна
Гражданство: Казахстан
E-mail: [email protected]
skype: ya__iren
Желаемая должностьКонтент-менеджер
Информационные технологии, интернет, телеком
- Контент
- Интернет
График работы: полный день, удаленная работа
ОбразованиеБакалавр
Алматинская Академия Экономики и Статистики
Факультет: "Экономики и делового администрирования"
Специальность "Финансы", Бакалавр
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Казахский — базовые знания
Опыт работы
Январь 2014 —декабрь 2015
Разные проекты на удаленной основе
Россия
Должность: Контент-менеджер
Участвую в небольших проектах, на удаленной основе по контенту, а также обработке фотографий.
Последний проект - наполнение сайта http://moniteur.ru/ статьями.
Апрель 2012 —октябрь 2014
Bureau1985 - Алматы, bureau1985.com/site/ru/
Должность: Контент-менеджер
Обязанности:
- HTML верстка;
- Размещение на сайте информации: текст, изображения и др;
- Поиск и обработка текстовой информации в интернете;
- Написание небольших статей;
- Поиск, обработка и размещение на сайте изображений;
- Обновление информации, отслеживание ее актуальности;
- Выкладка контента на хостинг и работа с ftp.
- Верстка e-mail рассылок.
«Banu Babayeva: Russian and European Fine Art» Алматы, www.banubabayeva.com
Должность: Контент-менеджер
Основные обязанности:
- Обновление информации, отслеживание ее актуальности;
- Размещение на сайте информации о картинах,художниках и проектах;
- Редактирование и размещение на сайте иллюстраций;
- Подготовка текста в HTML;
- Выкладка контента на хостинг.
- Работа с ftp.
Ключевые навыки
- Joomla CMS
- Грамотность
- Обработка изображений
- Поиск информации в интернет
- Администрирование сайтов
- Наполнение контентом
- Верстка
- Высокая скорость печати
- HTML
- Adobe Photoshop
- CSS
- Грамотная речь
- Продвинутый пользователь ПК
Обо мне
Свободно владею персональным компьютером;
Windows XP - Windows 10, Пакет MS Office, скоропечатание, почта, интернет.
Знание HTML - отличные знания, CSS - базовые знания;
Знание CMS Joomla (более 5 лет)
Навыки работы в программах Adobe Photoshop (более 5 лет), Paint.NET, CorelDRAW;
Качественный поиск и обработка информации в интернете.
Грамотный русский письменный, разговорный и литературный язык;
Хорошая обучаемость;
Желание расти и развиваться;