Штатнова Ирина Васильевна

Гражданство: Казахстан

E-mail: [email protected]

skype: ya__iren

Желаемая должность

Контент-менеджер

Информационные технологии, интернет, телеком

Контент

Интернет

полная занятость, частичная занятость

График работы: полный день, удаленная работа

Образование

Алматинская Академия Экономики и Статистики

Факультет: "Экономики и делового администрирования"

Специальность "Финансы", Бакалавр

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания

Казахский — базовые знания

Опыт работы

Январь 2014 —декабрь 2015

Разные проекты на удаленной основе

Россия

Должность: Контент-менеджер

Участвую в небольших проектах, на удаленной основе по контенту, а также обработке фотографий.

Последний проект - наполнение сайта http://moniteur.ru/ статьями.

Апрель 2012 —октябрь 2014

Bureau1985 - Алматы, bureau1985.com/site/ru/

Должность: Контент-менеджер

Обязанности:

HTML верстка;

Размещение на сайте информации: текст, изображения и др;

Поиск и обработка текстовой информации в интернете;

Написание небольших статей;

Поиск, обработка и размещение на сайте изображений;

Обновление информации, отслеживание ее актуальности;

Выкладка контента на хостинг и работа с ftp.

Верстка e-mail рассылок.

Ноябрь 2010 —октябрь 20144 года

«Banu Babayeva: Russian and European Fine Art» Алматы, www.banubabayeva.com

Должность: Контент-менеджер

Основные обязанности:

Обновление информации, отслеживание ее актуальности;

Размещение на сайте информации о картинах,художниках и проектах;

Редактирование и размещение на сайте иллюстраций;

Подготовка текста в HTML;

Выкладка контента на хостинг.

Работа с ftp.

Ключевые навыки

Joomla CMS

Грамотность

Обработка изображений

Поиск информации в интернет

Администрирование сайтов

Наполнение контентом

Верстка

Высокая скорость печати

HTML

Adobe Photoshop

CSS

Грамотная речь

Продвинутый пользователь ПК

Обо мне

Свободно владею персональным компьютером;

Windows XP - Windows 10, Пакет MS Office, скоропечатание, почта, интернет.

Знание HTML - отличные знания, CSS - базовые знания;

Знание CMS Joomla (более 5 лет)

Навыки работы в программах Adobe Photoshop (более 5 лет), Paint.NET, CorelDRAW;

Качественный поиск и обработка информации в интернете.

Грамотный русский письменный, разговорный и литературный язык;

Хорошая обучаемость;

Желание расти и развиваться;