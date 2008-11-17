ITgroup

Андрей Кандауров ITgroup

 
41 годМолдова/Кишинев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Вот уже несколько лет компания “IT-Group” успешно работает в Республике Молдова в сфере IT-технологий. Мы занимаемся разработкой, продвижением и оптимизацией Интернет-сайтов.

У нас работают опытные и творческие специалисты в областях прикладного дизайна, современных web-технологий, маркетинга, программирования.

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streoel
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
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