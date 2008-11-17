Вот уже несколько лет компания “IT-Group” успешно работает в Республике Молдова в сфере IT-технологий. Мы занимаемся разработкой, продвижением и оптимизацией Интернет-сайтов.

У нас работают опытные и творческие специалисты в областях прикладного дизайна, современных web-технологий, маркетинга, программирования.