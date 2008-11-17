Вот уже несколько лет компания “IT-Group” успешно работает в Республике Молдова в сфере IT-технологий. Мы занимаемся разработкой, продвижением и оптимизацией Интернет-сайтов.
У нас работают опытные и творческие специалисты в областях прикладного дизайна, современных web-технологий, маркетинга, программирования.
Портфолио
- Ergolemn106 просмотров
- Open.md100 просмотров
- Новости Open.md117 просмотров
- Carpeta135 просмотров
- IT GROUP131 просмотр
- Знакомства в Молдове149 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
15 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!