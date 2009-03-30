Человек получил ТЗ и сказал,что легко осуществит данный проект. После того,как он указал сроки мы его несколько раз переспрашивали уверен ли он в сроках.Т.к для нас очень важно к какому сроку подготовить команду тестеров и освободить специальные машины,для тестов. В итоге к нужному сроку человек ничего не выдал,сославшись на то,что его провайдер сгорел а пишет он якобы с телефона. Ещё через день он опять ничего нам не выдал,в аське писал,что якобы едет домой и как только доедет то обязательно предоставит нам тестовый вариант.Через день он выдал не рабочую программу никак не связанную с тем ТЗ что мы давали и даже вообще из другой области,но текстовики были заполнены элементами содержащие название нашего проекта.Из-за лжи данного субъекта наш реверсер потратил время...Узнав,что у нас перед каждым тестом реверсер проверяет весь проект он спустя некоторое время сказал,что якобы спутал наш проект со своим предыдущим.И обещал выдать вечером нормальный вариант.В итоге к вечеру он не появился.Потом опять пошли выдумки будто он куда-то едет.После чего он вообще исчез. Данный тип был ещё перед выдачей ТЗ предупрежден,что с рассказчиками и выдумщиками мы не желаем иметь никаких дел и каждый кто потратит наше время,будет добавлен во все блек-листы фриланс порталов. Никому не советую иметь никаких дел с данным типом,человек только потратил наше ценное время,постоянно придумывая стандартные сказки непорядочных фрилансеров.