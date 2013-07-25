Netpeak, агентство интернет маркетинга.
Раскрутка сайта и контекстная реклама являются основными направлениями работы Netpeak — одного из крупнейших агентств интернет-маркетинга в Украине.
Услуги:
1. Комплексное SEO-продвижение.
2. SEO-продвижение с оплатой за траффик.
3. SEO-продвижение с оплатой за часы работы.
4. Продвижение с оплатой за звонки.
5. Контекстная реклама.
6. Предварительный анализ рынка.
7. Проектирование интерфейсов.
8. Реклама в прайс-агрегаторах.
9. Таргетированная реклама в социальных сетях.
10. SEO аудит.
Cайт: netpeak.ua
Наши работы: netpeak.ua/clients/
Отзывы клиентов: netpeak.ua/clients/references/
Портфолио
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