Алексей

Всем привет, меня зовут Алексей. Я люблю творить нечто уникальное, но самое главное – я люблю получать от вас положительные эмоции после выполненной задачи, я ими, в хорошем смысле, питаюсь. Я оцениваю себя в нынешний период времени как любитель, но это не значит, что я что-то не умею или делаю плохо, и нужно уже закрыть эту страницу и искать нового исполнителя. И на это есть следующие доводы: - Мой ценник крайне привлекателен, я предлагаю в полтора-два раза ниже рынка, так как от вас я к деньгам получают опыт, эмоции и вдохновение творить дальше; - Я считаю заказ выполненным только тогда, когда вы довольны результатом, ведь я использую его для портфолио, ведь я крайне усердный