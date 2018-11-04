IgVik-Neo

Игорь IgVik-Neo

 
50 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Моделирование 3d объектов, 3d анимация логотипов, видео презентации

https://www.igvik.com

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