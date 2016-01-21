Здравствуйте!

Меня зовут Игорь Романов.Я дизайнер интерьера.

Владею такими программами:

3ds max

Corel Draw

ArchiCad

Photoshop

Занимаюсь визуализацией интерьеров и экстерьеров

Выполняю заказы быстро и качественно.Все времясовершенствую свои знания и умения.Ищу удаленную работу по

интернету(фриланс).Пожалуйста посмотрите моё портфолио и резюме

http://igorromanovart.wix.com/designer и обязательно сообщите мне если у вас

есть для меня работа любым удобным для вас способов.Могу выполнить как единоразовый

заказ,так и длительно сотрудничать с вами.

Почта [email protected]

Skype IgorRomanovArt

ВК https://vk.com/ieromanov

Call +3(095) 722-21-66