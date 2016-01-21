Игорь Романов IgorRomanovArtIgorRomanovArt
30 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Здравствуйте!
Меня зовут Игорь Романов.Я дизайнер интерьера.
Владею такими программами:
3ds max
Corel Draw
ArchiCad
Photoshop
Занимаюсь визуализацией интерьеров и экстерьеров
Выполняю заказы быстро и качественно.Все времясовершенствую свои знания и умения.Ищу удаленную работу по
интернету(фриланс).Пожалуйста посмотрите моё портфолио и резюме
http://igorromanovart.wix.com/designer и обязательно сообщите мне если у вас
есть для меня работа любым удобным для вас способов.Могу выполнить как единоразовый
заказ,так и длительно сотрудничать с вами.
Почта [email protected]
Skype IgorRomanovArt
Call +3(095) 722-21-66