$100
Требуется создание видеороликов геймплея на темы, популярные в США, такие как Minecraft и скибиди туалет. Знание разговорного английского желательно. Ожидается качественная съемка для американского канала.
Анимация2 заявки
Закрыт
год назад
Требуется создание видеороликов геймплея на темы, популярные в США, такие как Minecraft и скибиди туалет. Знание разговорного английского желательно. Ожидается качественная съемка для американского канала.
Требуется снять видеоролик по Майнкрафту для американского YouTube-канала. Обязательное условие — знание разговорного английского. Видеомонтаж не требуется.