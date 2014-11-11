Написание статей, поиск, сбор и обработка информации
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Услуги, которые я рада Вам предложить:
- Написание статей и текста на любую тему;
- Поиск конкретной информации в Интернете;
- Сбор и обработка информации;
- Отслеживание хода выполнения задач;
- Введение персональных страничек в соц.сетях.
О себе:
- Наличие компьютера, skype и постоянного выхода в Интернет;
- Умение выполнять задачи в чётко установленный срок;
- Умение работать в офисных программах (Excel, Word);
- Быстрая обучаемость и желание сразу вникнуть в задачу.
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