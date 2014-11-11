Написание статей, поиск, сбор и обработка информации

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Услуги, которые я рада Вам предложить:

- Написание статей и текста на любую тему;

- Поиск конкретной информации в Интернете;

- Сбор и обработка информации;

- Отслеживание хода выполнения задач;

- Введение персональных страничек в соц.сетях.

О себе:

- Наличие компьютера, skype и постоянного выхода в Интернет;

- Умение выполнять задачи в чётко установленный срок;

- Умение работать в офисных программах (Excel, Word);

- Быстрая обучаемость и желание сразу вникнуть в задачу.