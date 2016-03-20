Ilja_Kotov

Перевод с русского на немецкий и наоборот от жителя Германии

В свободное время, которого сейчас предостаточно, готов переводить любые тексты с русского на немецкий и наоборот. Проживаю уже много лет на территории Германии, поэтому могу переводить более рeалистично, а не по словарю. Не смотря на многолетнее проживание за границей, знание русского языка всё ещё на высоком уровне. Хорошие знания технического немецкого, так как работаю в производственной сфере. Буду рад любой работе, которую сможете предложить. Оплата по договорённости.

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