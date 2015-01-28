Ilushon

Илья Ilushon

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Инженер проектировщик ВК и НВК

- Самостоятельное ведение проектирования систем водоснабжения, канализации. Ведение расчетов водопотребления. Разработка основных технических решений. 

- Разработка проектной и рабочей документации (чертежи разделов: «ВК»), детальная рабочая документация. 

- Взаимодействие со смежными отделами и архитекторами (выбор конструктивного решения, согласование чертежей, выдача заданий), сдача выполненного проекта в архив. 

- Оформление расчетов и пояснительных записок на утверждаемой части проекта. 

- Работа с нормативными документами. 

- Согласование проектной документации в экспертизе. 

- Работа с поставщиками оборудования. 

- Участие в подготовке ГИПом технического задания смежным отделам. 

- Текущее информирование главного специалиста о состоянии процесса разработки проектной документации. 

- Защита перед заказчиком разработанных проектных решений. 

- Обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по проектированию и строительству, а также заданию на их разработку (нормоконтроль). 

Выполнены многие проекты внутренних сетей ВК служебно-технических многофункциональных зданий с автомойками. Выполнен проект ВК и НВК причальных зданий и сооружений, в том числе наружное противопожарное водоснабжение с забором воды из моря и ливневой канализацией. Прохождение государственной экспертизы, авторский надзор.