Инженер проектировщик ВК и НВК

- Самостоятельное ведение проектирования систем водоснабжения, канализации. Ведение расчетов водопотребления. Разработка основных технических решений.

- Разработка проектной и рабочей документации (чертежи разделов: «ВК»), детальная рабочая документация.

- Взаимодействие со смежными отделами и архитекторами (выбор конструктивного решения, согласование чертежей, выдача заданий), сдача выполненного проекта в архив.

- Оформление расчетов и пояснительных записок на утверждаемой части проекта.

- Работа с нормативными документами.

- Согласование проектной документации в экспертизе.

- Работа с поставщиками оборудования.

- Участие в подготовке ГИПом технического задания смежным отделам.

- Текущее информирование главного специалиста о состоянии процесса разработки проектной документации.

- Защита перед заказчиком разработанных проектных решений.

- Обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по проектированию и строительству, а также заданию на их разработку (нормоконтроль).

Выполнены многие проекты внутренних сетей ВК служебно-технических многофункциональных зданий с автомойками. Выполнен проект ВК и НВК причальных зданий и сооружений, в том числе наружное противопожарное водоснабжение с забором воды из моря и ливневой канализацией. Прохождение государственной экспертизы, авторский надзор.