Ilya_Korobkov

Нужно смонтировать видео ролик (длительность 40 минут) Материалы вышлю удобным способом, срочно! Сделал бы сам, но не успеваю. Срочно!
Видеомонтаж9 заявок
Закрыт
7 лет назад
Хотите получить качественный конечный результат в сфере видео ? С лёгкостью могу вам помочь!
На моём счеты множество работ, которые заслуживают место быть.
-Более 2ух лет работы в Sony Vegas Pro и Adobe Premiere
-Более 20 завершённых проектов
-Желание сделать, что-то новое и креативное (необычное)
-Отличное качество работы
-Низкая цена
-Делаю всё в указанные сроки
Помимо всего могу перевести текста с русского на латышский и наоборот.
Нужно смонтировать видео ролик (длительность 40 минут) Материалы вышлю удобным способом, срочно! Сделал бы сам, но не успеваю. Срочно!