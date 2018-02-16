Ilya_Korobkov

Видео монтаж, создание рекламных роликов или интро для вашего видео проекта.

Хотите получить качественный конечный результат в сфере видео ? С лёгкостью могу вам помочь!

На моём счеты множество работ, которые заслуживают место быть.

-Более 2ух лет работы в Sony Vegas Pro и Adobe Premiere

-Более 20 завершённых проектов

-Желание сделать, что-то новое и креативное (необычное)

-Отличное качество работы

-Низкая цена

-Делаю всё в указанные сроки

Помимо всего могу перевести текста с русского на латышский и наоборот.