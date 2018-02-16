Ilya_Korobkov

Илья Ilya_Korobkov

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Видео монтаж, создание рекламных роликов или интро для вашего видео проекта.

Хотите получить качественный конечный результат в сфере видео ? С лёгкостью могу вам помочь! 

На моём счеты множество работ, которые заслуживают место быть. 

-Более 2ух лет работы в Sony Vegas Pro и Adobe Premiere 

-Более 20 завершённых проектов

-Желание сделать, что-то новое и креативное (необычное)

-Отличное качество работы

-Низкая цена

-Делаю всё в указанные сроки

Помимо всего могу перевести текста с русского на латышский и наоборот.

  • Монтаж видео

    Нужно смонтировать видео ролик (длительность 40 минут) Материалы вышлю удобным способом, срочно! Сделал бы сам, но не успеваю. Срочно!

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад