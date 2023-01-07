НОВОСТИ * ЛЮДИ * СОБЫТИЯ * ЖИЗНЬ

Image_Format - группа целеустремленных новаторов признающих - эффект, стиль, индивидуальность

Мы талантливы в:

_репортажи

_promo показы

_документалистика

_образование

_досуг и развлечения

_social photo

_реклама

_презентации

_архитектура/интерьер

_медицина и здравоохранение

_журналы

_полное текстовое сопровождение мероприятий на двух языках (русский, татарский)*

_корпоративные книги*

_букинг съемок*

_разработка и внедрение скрытой рекламы (product placement) в информационное поле целевой (профильной) аудитории*

*обсуждается отдельно

Какова цена успеха?

Самосовершенствование и достижение поставленной цели - таков наш девиз. Опыт работы - более 7 лет. Выгодное соотношение цена/качество. Не используем чужие работы, шаблоны, не копируем свои собственные. Неукоснительная конфиденциальность.

Наши клиенты и партнеры:

Партия «Единая Россия»

Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан

Мэрия города Казани

ОЭЗ Алабуга

СРО РНП "Содружество строителей РТ"

Союз Строителей РТ

Управление Здравоохранения города Казани

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан

Казанский государственный медицинский университет

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

ГБОУ СПО "Казанский Строительный Колледж"

Казанский государственный академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова

АНО "Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани"

Стадион «Казань Арена»

ОАО "Татнефть"

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» г. Казань

КАЗ им. С.П.Горбунова - филиал ОАО "Туполев"

МУП «Служба технического надзора»

МУП «Казметрострой»

Завод "ИНТЕРСКОЛ-Алабуга"

ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»

ООО Строительная организация «Тозелеш»

ООО «РУСМЕД»

ООО «Спецстрой»

ООО «МенделеевскАзот»

ООО «Дорзнак 116»

ООО СК «Грань»

ООО "Актюбинское СМУ"

ООО "Сарет"

ООО "Азнакаевская ПМК"

ОАО "Лениногорский завод железобетонных изделий"

ОАО "Азтрубстрой"

Журнал «Строители Татарстана»

Журнал «PRO Стройку»

Журнал "Татарстан"

Газета «На волне Татарстана»

Элитный мебельный салон «Studio Forum»

Салон мебели и аксессуаров "Deco-Home"

BMW Центр Казань

Выставочный Центр «Казанская ярмарка»

Частные структуры и др.