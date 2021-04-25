Качественное сведение и мастеринг ваших треков.
Привет,ищешь качественное сведение по доступной цене?
Ты по адресу,ведь Impuls sound это наилучшее соотношение цена-качество почему?
1)У нас имеется вся необходимая аппаратура для профессионального сведения и мастеринга.
2)Наш стаж в работе со звуком более 8-и лет,большое количество отзывов.
3)Мы дорожим каждым клиентом,по этому относимся с большой серьезностью к каждому проекту,прислушиваемся к каждому вашему пожеланию
Портфолио
- Сведение и мастеринг61 просмотр
- Сведение и мастеринг44 просмотра
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 24 часов
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