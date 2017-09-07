Профессиональный звукорежиссер.
Доброго времени суток.
Назар 22 года. +7 747 148 47 23Владение интерфейсом: Cubase(предпочтение), Adobe Audition, Pro Tools
Владение VST: Melodyne, Variaudio(предпочтение), Waves, Izotope, Breverb2, Autotune, Vocalign и прочее.
Мои работы:
На мероприятие:
https://drive.google.com/open?id=0B-GR_iQEkOo7OVhsVmkxQ0VONms
Рэп:
https://drive.google.com/open?id=0B-GR_iQEkOo7X2VSbEgxOTdEaWM
Вокал:
https://drive.google.com/open?id=0B-GR_iQEkOo7N2ltYXVKSlYzOFk
Проект вокал мультитреком:
https://drive.google.com/open?id=0B-GR_iQEkOo7Y3BkdE91XzZYRUU