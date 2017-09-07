InTune

Назар Гламаздин InTune

 
29 летКазахстан/Алматы
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональный звукорежиссер.

Доброго времени суток. 

Назар 22 года. +7 747 148 47 23Владение интерфейсом: Cubase(предпочтение), Adobe Audition, Pro Tools

Владение VST: Melodyne, Variaudio(предпочтение), Waves, Izotope, Breverb2, Autotune, Vocalign и прочее.

Мои работы: 

На мероприятие: 

https://drive.google.com/open?id=0B-GR_iQEkOo7OVhsVmkxQ0VONms

Рэп:

https://drive.google.com/open?id=0B-GR_iQEkOo7X2VSbEgxOTdEaWM

Вокал:

https://drive.google.com/open?id=0B-GR_iQEkOo7N2ltYXVKSlYzOFk

Проект вокал мультитреком:

https://drive.google.com/open?id=0B-GR_iQEkOo7Y3BkdE91XzZYRUU