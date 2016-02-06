Indigo010488

Воображение правит миром!

Дизайнер макетов сайтов, технический дизайнер, иллюстраторОбязанности: Создание макетов сайтов, печатной продукции, иллюстрирование. Предпечатная подготовка макетов заказчика в соответствии с технологическими требованиями полиграфического производства; отрисовка логотипа или иного изображения.

Разработка, согласование и подготовка к печати макетов для наружной рекламы, полиграфической, сувенирной и иной рекламной продукции в соответствии с техническим заданием;

Обработка (ретушь и цветокоррекция) фотографий.

Профессиональные знания:

Продвинутое знание ОС Windows ,

Программ Microsoft, Photoshop, Indesign, Illustrator, Corel Draw.

Личные качества:

Коммуникабельность, умение ладить с людьми, целеустремленность, обучаемость, большое желание работать

Дополнительные сведения:

Отсутствуют вредные привычки.

Присутствует умение концентрироваться и быстро обучаться, техническая смекалка, также морально и физически готов к ненормированному рабочему дню и нагрузкам.