Infoinstant

Андрей Infoinstant

 
34 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка сайтов / Сайт «под ключ»

+ Профессиональный командный подход; 

+ Настройка рекламы и привлечение клиентов; 

+ Профильное образование и опыт работы от 7 лет в областях маркетинга, дизайна и программирования; 

+ Готовы ГАРАНТИРОВАТЬ: конверсию, результаты рекламных компаний. 

+ Лендинг от 8000 

+ Визитка от 18000 

+ Магазин от 28000

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