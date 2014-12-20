will be perfect!

Небольшая зарисовка на тему: "Информация обо мне"

Мое увлечение Ps росло медленно, но уверенно. Зародилось оно, когда я начала интересоваться вики-разметкой страниц социальной сети ВКонтакте. Мне было интересно, я исследовала, если можно так громко сказать, все возможности вики-разметки, но однажды я поняла, что Ps намного расширит все, что я умею. И тут - понеслась. Я просмотрела видео-уроки, потом начала пробовать что-то делать, практиковать. И мне все это безумно нравилось. Радует и то, что с каждой моей работой я вижу, насколько улучшаются мои навыки и умения. Хочется расти и совершенствоваться в этой сфере. И творить магию с помощью графики! Моя мечта - стать прекрасным, крутым и суперовым графическим дизайнером. Будем стремиться к этому.