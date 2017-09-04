InstaMafia — SMM-агентство: мы занимаемся только преступно качественным продвижением

Знаете ли Вы, что Instagram сегодня это один из мощнейших каналов продаж и развития своего бизнеса/сервиса/блога, а не сайт с котятами, красивыми девушками и едой?

У нас, в InstaMafia , об этом знают. И умело используют.

InstaMafia — это редкое SMM явление: агентство, специализирующееся исключительно на работе с Instagram. Потому что мы знаем: СЕКРЕТ УСПЕХА — В ФОКУСЕ!

Чем мы занимаемся?

Комплексным высокоэффективное продвижение и ведение Instagram-аккаунтов по эффективной авторской технологии.

Хотите знать что такое Instagram в цифрах?

Наиболее востребованная аудитория на планете (16-35 лет);

Вовлченность в 15 раз выше, чем в других соц сетях;

Свыше 57% юзеров просматривающих свою ленту хотя бы раз в сутки;

70% пользователей совершающих покупки через Instagram;

Лиды по максимально низкой цене;

Кому интересно наше предложение?

Вам, Вам и еще раз Вам. Сегодня почти каждый уважающий себя бренд, будь то всемирно известный магазин одежды, компания по продаже недвижимости, производитель наших любимых чипсов или мастер маникюра районного уровня активно продвигается через Instagram. Так чем Вы хуже? Почему бы и вам не стать одним из них? Почему не начать зарабатывать больше уже сегодня?

Невероятно, но Инстаграм подходит для всех видов бизнеса и услуг, которые можно...ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ! Поэтому повторим еще раз: Вам.

Не имея возможности визуализировать (Вы, к примеру, психолог) Вашу услугу, Вы можете вести тематический канал в Instagram, тем самым привлекая целевую аудиторию. Инстаграм подходит даже для того, что нельзя визуализировать — это вопрос профессионализма.

Приглашаем стать нашими клиентами, чтобы уже сегодня начать зарабатывать больше!

Перехватываем клиентов у Ваших конкурентов в режиме реального времени

Поддерживаем контакт с Вашими подписчиками, повышая вовлеченность и удерживая Ваших клиентов

Обеспечиваем Вас потенциальными подписчиками по цене ~ 14 копеек за одного.

Вкладываемся по полной — временем, знаниями, опытом, экспертностью, душой и креативностью

Работаем по своей авторской и эффективной методике

Сфокусированы сейчас и будем сфокусированы всегда лишь на одной соц.сети, дабы предоставлять максимально качественную услугу

Ориентированы на долгосрочное сотрудничество. Мы не занимаемся накруткой и пустыми цифрами в профиле

Наша цель — помочь добиться результата Вам. Тогда результата добьемся и мы