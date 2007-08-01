Профессиональное сведение и мастеринг

08.2007—05.2009

1 год 9 месяцев

Звукорежиссер

Радиостанция “Эхо Москвы” в Ижевске, г. Ижевск, полная занятость.

Работа над звуковым решением программ. Составление заявки на необходимые технические средства. Руководство расстановкой микрофонов и проведение технической пробы электроакустического тракта, применение специальных звуковых эффектов. Слежение за качественным и точным исполнением речевых и музыкальных текстов, правильной артикуляцией, чистотой и ритмом музыкального звучания. Создание, монтаж музыкальных фонограмм и монтажные работы по озвучиванию, наложению музыки и шумов, сведению, перезаписи.

10.2006—05.2007

7 месяцев

Аранжировщик

Продюсерский центр Rado-S-Production, г. Москва, полная занятость.

Создание аранжировок для проекта Classic Show "Infinity"

11.2005—12.2006

1 год 1 месяц

Звукорежиссер, Светотехник

Развлекательный центр “Искра”, г. Ижевск, полная занятость.

Проведение концертов и других клубных мероприятий. Составление заявки на необходимые технические средства. Руководство расстановкой микрофонов и проведение технической пробы электроакустического тракта, применение специальных звуковых эффектов. Техническое обслуживание оборудования, монтаж, настройка. Настройка DMX адресации. Управление световыми приборами. Создание световых программ для проведения мероприятий.

09.2004—09.2006

2 года

Звукорежиссер

Ижевский государственный театр кукол, г. Ижевск, полная занятость.

Работа над звуковым решением спектаклей. Составление заявки на необходимые технические средства. Руководство расстановкой микрофонов и проведение технической пробы электроакустического тракта, применение специальных звуковых эффектов. Создание, монтаж музыкальных фонограмм и монтажные работы по озвучанию, тонированию, наложению музыки и шумов, сведению, перезаписи.

Навыки и умения

Иностранные языки

Английский (базовый).

Профессиональные навыки

Знание большинства профессиональных музыкальных редакторов.