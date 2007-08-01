08.2007—05.2009
1 год 9 месяцев
Звукорежиссер
Радиостанция “Эхо Москвы” в Ижевске, г. Ижевск, полная занятость.
Работа над звуковым решением программ. Составление заявки на необходимые технические средства. Руководство расстановкой микрофонов и проведение технической пробы электроакустического тракта, применение специальных звуковых эффектов. Слежение за качественным и точным исполнением речевых и музыкальных текстов, правильной артикуляцией, чистотой и ритмом музыкального звучания. Создание, монтаж музыкальных фонограмм и монтажные работы по озвучиванию, наложению музыки и шумов, сведению, перезаписи.
10.2006—05.2007
7 месяцев
Аранжировщик
Продюсерский центр Rado-S-Production, г. Москва, полная занятость.
Создание аранжировок для проекта Classic Show "Infinity"
11.2005—12.2006
1 год 1 месяц
Звукорежиссер, Светотехник
Развлекательный центр “Искра”, г. Ижевск, полная занятость.
Проведение концертов и других клубных мероприятий. Составление заявки на необходимые технические средства. Руководство расстановкой микрофонов и проведение технической пробы электроакустического тракта, применение специальных звуковых эффектов. Техническое обслуживание оборудования, монтаж, настройка. Настройка DMX адресации. Управление световыми приборами. Создание световых программ для проведения мероприятий.
09.2004—09.2006
2 года
Звукорежиссер
Ижевский государственный театр кукол, г. Ижевск, полная занятость.
Работа над звуковым решением спектаклей. Составление заявки на необходимые технические средства. Руководство расстановкой микрофонов и проведение технической пробы электроакустического тракта, применение специальных звуковых эффектов. Создание, монтаж музыкальных фонограмм и монтажные работы по озвучанию, тонированию, наложению музыки и шумов, сведению, перезаписи.
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Знание большинства профессиональных музыкальных редакторов.