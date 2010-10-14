Inter-resy

Иван Inter-resy

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
ttstudio
Дмитрий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
13 лет назад
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Иван абсолютный профессионал в той задаче, которая у меня возникла. Четко знает, каким образом в минимальные сроки решить задачу. Спасибо!