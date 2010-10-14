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Иван
Inter-resy
Inter-resy
44 года
Россия
/
Москва
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
год назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Дмитрий
ttstudio
43 года
Россия
14 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
(-1)
$10
10 баллов
13 лет назад
Конвертировать презентацию ppt в avi
Иван абсолютный профессионал в той задаче, которая у меня возникла. Четко знает, каким образом в минимальные сроки решить задачу. Спасибо!
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Отзывы заказчиков
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