Irina-Volkova

Корректура, редактура, транскрибация, перевод

Транскрибация видео и аудио, стилистическое редактирование, корректура. Русский язык в совершенстве, диплом журналиста (печатные СМИ).

Перевод с русского на немецкий/английский, а также с немецкого/английского на русский. Общая тематика, деловой немецкий, экономический немецкий, строительство. Уровень владения немецким С1, практика в Германии 2012, 2017, 2018 - языковые курсы, курсы перевода, все подтверждающие сертификаты имеются.

Преподавание немецкого и английского языка, любой уровень подготовки, в том числе подготовка к международным экзаменам.