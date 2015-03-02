IrinaGunko

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Возраст 21 год.

Заканчиваю высшее образование по направление "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", 5 курс, магистр. Также заочно изучаю юриспруденцию (3 курс).

В связи с учебой постоянно пишу доклады, семинары и статьи на темы связанные с моим образованием.

Владею русским и украинским языками в совершенстве. Хорошее знание английского языка - возможен заказ на написание текста ли статьи на английском или перевод.

Обучение на двух специальностях привило стрессоустойчивость, навыки правильного планирования времени и терпение.

Готова работать с материалами разной тематики для расширения своих интересов и в качестве подработки.