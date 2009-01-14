Готова сотрудничать!!!
Опыт работы имеется, сотрудничаю с :
Пишу статьи, набиваю информационные базы, делаю сайты
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
15 лет назад
Ирина не самой первой откликнулась на мой проект, но сделала самое интересное предложение и я выбрал её исполнителем. Она быстро написала статью: http://www.vorcuta.ru/realestate-advice_cheap-apartments.htm и сделала для неё авторские фотографии. Кроме скорости, порадовало и качество работы.
Ответный отзыв
Спицын Владимир Владимирович понятно излагает задачу, которую нужно выполнить, конструктивно и справедливо оценивает работу и вовремя оплачивает. Приятно сотрудничать!