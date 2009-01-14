Irinka_t

Ирина Тихоненко Irinka_t

 
37 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Готова сотрудничать!!!

Опыт работы имеется, сотрудничаю с :

http://shownews.com.ua/

http://www.topicnews.net/

www.amiks.com.ua/

www.f-one.com.ua/

www.axbo.com.ua/

www.hyla.ua/ (hyla.name/)

www.kinostore.net/

www.shownews.com.ua/

www.uaboxing.com/

Пишу статьи, набиваю информационные базы, делаю сайты

Отзывы заказчиков
godspirit
Владимир 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов
$5
10 баллов
15 лет назад
Статья на тему: "Самые дешёвые квартиры мира"
Ирина не самой первой откликнулась на мой проект, но сделала самое интересное предложение и я выбрал её исполнителем. Она быстро написала статью: http://www.vorcuta.ru/realestate-advice_cheap-apartments.htm и сделала для неё авторские фотографии. Кроме скорости, порадовало и качество работы.
Спицын Владимир Владимирович понятно излагает задачу, которую нужно выполнить, конструктивно и справедливо оценивает работу и вовремя оплачивает. Приятно сотрудничать!
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