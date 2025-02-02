IrishaV

Ирина IrishaV

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад

Вітаю вас, шановні відвідувачі моєї сторінки!

Мене звати Ірина, і я рада ознайомити вас з прикладами моїх робіт та запропонувати свої послуги написання текстів.

У цій сфері я працюю з лютого 2010 року. Пишу грамотні, унікальні, цікаві та читабельні тексти на різну тематику.

Я є автором статей для жіночого порталу та сайтів для батьків. Також маю достатній досвід роботи у різноманітних проектах. Наприклад, мною було створено контент для:

  • меблевого інтернет-магазину;

  • інтернет-магазину одягу для вагітних та годуючих мам;

  • сайту з продажу будівельних матеріалів;

  • сайту виробника дитячого одягу;

  • сайту івент-компанії;

  • інтернет-проекту з розвитку ідей для малого та середнього бізнесу;

  • інтернет-магазину косметики та парфуменії

  • сатів медичних центрів та ін.

Освіта та навички, які мені допомагають у роботі:

  • освіта – вища економічна, спеціаліст-марктетолог;

  • пройшла кілька курсів з копірайтингу та SMM;

  • досконало володію українською мовою, іноземні - англійська (базовий рівень), російська (досконало);

  • досвідчений користувач ПК;

  • працюю з програмами перевірки унікальності текстів.

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