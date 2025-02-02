Вітаю вас, шановні відвідувачі моєї сторінки!

Мене звати Ірина, і я рада ознайомити вас з прикладами моїх робіт та запропонувати свої послуги написання текстів.

У цій сфері я працюю з лютого 2010 року. Пишу грамотні, унікальні, цікаві та читабельні тексти на різну тематику.

Я є автором статей для жіночого порталу та сайтів для батьків. Також маю достатній досвід роботи у різноманітних проектах. Наприклад, мною було створено контент для:

меблевого інтернет-магазину;

інтернет-магазину одягу для вагітних та годуючих мам;

сайту з продажу будівельних матеріалів;

сайту виробника дитячого одягу;

сайту івент-компанії;

інтернет-проекту з розвитку ідей для малого та середнього бізнесу;

інтернет-магазину косметики та парфуменії

сатів медичних центрів та ін.

Освіта та навички, які мені допомагають у роботі: