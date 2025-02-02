Вітаю вас, шановні відвідувачі моєї сторінки!
Мене звати Ірина, і я рада ознайомити вас з прикладами моїх робіт та запропонувати свої послуги написання текстів.
У цій сфері я працюю з лютого 2010 року. Пишу грамотні, унікальні, цікаві та читабельні тексти на різну тематику.
Я є автором статей для жіночого порталу та сайтів для батьків. Також маю достатній досвід роботи у різноманітних проектах. Наприклад, мною було створено контент для:
меблевого інтернет-магазину;
інтернет-магазину одягу для вагітних та годуючих мам;
сайту з продажу будівельних матеріалів;
сайту виробника дитячого одягу;
сайту івент-компанії;
інтернет-проекту з розвитку ідей для малого та середнього бізнесу;
інтернет-магазину косметики та парфуменії
сатів медичних центрів та ін.
Освіта та навички, які мені допомагають у роботі:
освіта – вища економічна, спеціаліст-марктетолог;
пройшла кілька курсів з копірайтингу та SMM;
досконало володію українською мовою, іноземні - англійська (базовий рівень), російська (досконало);
досвідчений користувач ПК;
працюю з програмами перевірки унікальності текстів.
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