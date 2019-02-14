Irishka83

Ирина Irishka83

 
40 летРоссия/Туймазы
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Транскрибация аудио и видео

Качественно и быстро сделаю транскрибацию аудио и видео,есть опыт.

Отзывы заказчиков
h243ex
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация видеозаписи
Отзыв недоступен.
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