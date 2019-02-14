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Ирина
Irishka83
Irishka83
40 лет
Россия
/
Туймазы
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
1 отзыв
Транскрибация аудио и видео
Качественно и быстро сделаю транскрибацию аудио и видео,есть опыт.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Руслан Шамсуллин
h243ex
41 год
Россия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация видеозаписи
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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