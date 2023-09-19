Качественная работа на результат!
Меня зовут Ирина, по образованию преподаватель украинского языка и литературы. Русский и украинский мои родные языки, также знаю английский.
С радостью помогу в переводе текстов, написании отзывов, озвучке книг.
Выполню работу качественно, быстро, в указанные сроки.
Буду рада долгосрочному сотрудничеству!!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1202
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Ірина як завжди швидко виконала завдання
Ответный отзыв
Все, як завжди доступно, швидко, якісно.
$1
10 баллов
2 года назад
Русский языкНаписание обзоров
Відповідальний виконавець, рекомендую
Ответный отзыв
Чудовий замовник! Хороша співпраця.
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Ірина вже не перший раз якісно виконує роботу, рекомендую
Ответный отзыв
Все було комфортно і вчасно.
$1
10 баллов
2 года назад
Русский языкНаписание обзоров
Робота виконана вчасно та якісно
Ответный отзыв
Комфортна співпраця!!