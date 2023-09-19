Iryna1104

Ирина Бондаренко Iryna1104

 
47 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественная работа на результат!

Меня зовут Ирина, по образованию преподаватель украинского языка и литературы. Русский и украинский мои родные языки, также знаю английский.

С радостью помогу в переводе текстов, написании отзывов, озвучке книг.

Выполню работу качественно, быстро, в указанные сроки.

Буду рада долгосрочному сотрудничеству!!

#35Русский язык
#46Английский язык
#49Написание обзоров
#67Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1202
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Написание отзывов
Ірина як завжди швидко виконала завдання
Все, як завжди доступно, швидко, якісно.
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Відповідальний виконавець, рекомендую
Чудовий замовник! Хороша співпраця.
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Ірина вже не перший раз якісно виконує роботу, рекомендую
Все було комфортно і вчасно.
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Робота виконана вчасно та якісно
Комфортна співпраця!!
Ответный отзыв