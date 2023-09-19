Качественная работа на результат!

Меня зовут Ирина, по образованию преподаватель украинского языка и литературы. Русский и украинский мои родные языки, также знаю английский.

С радостью помогу в переводе текстов, написании отзывов, озвучке книг.

Выполню работу качественно, быстро, в указанные сроки.

Буду рада долгосрочному сотрудничеству!!