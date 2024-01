Iryna_Atedhor

Переводчик и редактор англ/русс/укра языков / Translator and proofreader in English/Russian/Ukrainian

Имею 5-летний опыт работы приглашенным устным/письменным переводчиком в МВД Украины и письменным переводчиком и редактором в нескольких бюро переводов (Украина, Казахстан). Обожаю заниматься переводами, т.к. каждое задание приносит новые знания. Работаю до следующими тематиками: юриспруденция, финансы, бухгалтерские документы, страхование, налоги, судебные документы. Способна качественно выполнять работу к определенному сроку, в том числе срочные заказы. К работе подхожу максимально ответственно.

Hi, everyone!

I have 5-year experience as an invited interpreter/translator at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and as a translator and proofreader at several translation agencies (Ukraine, Kazakhstan). I love translation, because each task brings new knowledge. I work with the following topics: jurisprudence, finance, accounting documents, insurance, taxes, court documents. Always open to try something new. Able to perform quality work by a specific date, including urgent orders. I do my work as responsibly as possible.